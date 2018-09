Novartis: Weltweit größte Alzheimer-Umfrage zeigt große Bereitschaft zur Teilnahme an klinischen Studien (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Basel/Nürnberg (ots) -- Novartis, Amgen und Banner Alzheimer's Institute stellenweltweit größte Alzheimer-Umfrage zur Wahrnehmung derAlzheimer-Demenz vor- Von über 10.000 Befragten (davon ca. 1.000 aus Deutschland)befürchten 62 % (64 %), dass sie an Alzheimer erkranken könnten;91 % (92 %) sehen Lösung zur Bekämpfung von Krankheiten in dermedizinischen Forschung1- 79 % (77 % der deutschen Befragten) sind bereit, an klinischenStudien teilzunehmen, aber 75 % (74 % der deutschen Befragten)wissen nicht, wie sie sich beteiligen können1- Im Welt-Alzheimer-Monat September und am Welt-Alzheimer-Tag, 21.September, sensibilisieren Novartis, Amgen und das BannerAlzheimer's Institute gemeinsam mit Alzheimer's DiseaseInternational für eine Teilnahme an Alzheimer-StudienNovartis, Amgen und das Banner Alzheimer's Institute (BAI) habenin Kooperation mit Alzheimer's Disease International (ADI) im Vorfelddes Welt-Alzheimer-Tages die Ergebnisse der bisher weltweit größtenUmfrage zur Wahrnehmung von Alzheimer bekanntgegeben. Danachbefürchten knapp zwei Drittel der Erwachsenen (64 % der deutschenBefragten), dass sie Alzheimer entwickeln könnten. Gleichzeitigglauben 60 % der weltweiten Teilnehmer, dass im Laufe ihres Lebensein Heilmittel gefunden wird (44 % der deutschen Befragten).1 ImRahmen des diesjährigen Welt-Alzheimer-Monats klären Novartis, Amgen,BAI und ADI darüber auf, wie Interessierte an klinischen Studienteilnehmen können, um die Alzheimer-Forschung zu unterstützen - zumNutzen zukünftiger Generationen und möglicherweise auch für sichselbst.Alzheimer ist die Hauptursache für Demenz, eine Krankheit, von derweltweit 50 Millionen Menschen betroffen sind. Es wird erwartet, dasssich die Zahl bis 2050 verdreifachen wird.2 Die Befragung von mehrals 10.000 Menschen in 10 Ländern (davon rund 1.000 Deutsche) ergab,dass 91 % (92 % in Deutschland) der Meinung sind, die Lösung derKrankheitsbekämpfung liege in der medizinischen Forschung. 79 % (77 %der deutschen Teilnehmer) wären bereit, sich zu beteiligen.1Allerdings wissen 75 % (74 %) nicht, wie sie sich in die medizinischeForschung einbringen können.1 Darüber hinaus würden 78 % derBefragten (71 %) einem Gentest zustimmen, um ihr potenzielles Risiko,an Alzheimer zu erkranken, zu erfahren.1"Gegenwärtig gibt es keine Heilung und nur begrenzteBehandlungsmöglichkeiten für Alzheimer. Aber diese Umfrage zeigtdeutlich, dass Menschen bereit sind, an Forschungsprogrammenteilzunehmen, mit dem Ziel, Behandlungen zu unterstützen undhoffentlich ein Heilmittel zu finden", sagte Paola Barbarino, ChiefExecutive Officer von ADI. "Es gilt, die aktuelle medizinischeForschung der breiten Öffentlichkeit nahezubringen und damit auchMenschen zu erreichen, die den Studienkriterien entsprechen und diezu einer Teilnahme an klinischen Studienprogrammen bereit wären.""Die Ergebnisse dieser Umfrage zeigen deutlich, dass weltweit mehrBewusstsein für klinische Studien geschaffen werden muss", sagtePierre N. Tariot, MD, Direktor des BAI und Co-Direktor derAlzheimer's Prevention Initiative (API). "Neben der Finanzierungbesteht die größte Herausforderung in der Rekrutierung vonStudienteilnehmern, um Wege zur Behandlung, Verlangsamung oderVorbeugung der Alzheimer Erkrankung zu finden. Wissenschaftler machengroße Fortschritte im Kampf gegen diese Krankheit, aberschätzungsweise 80 % der Studien erfüllen die Rekrutierungszielenicht rechtzeitig, was wichtige Forschungen verzögert."Zusätzlich zu den globalen Umfrageergebnissen wird ADI auch denWelt-Alzheimer-Bericht 2018 mit dem Titel "Der Stand derDemenzforschung: neue Grenzen" veröffentlichen, der die Hoffnungenund Bestrebungen sowie die Hindernisse und Voraussetzungen für eineweltweite Verbesserung der Demenzforschung untersucht. WeitereInformationen unter www.alz.co.uk/worldreport2018."Novartis dankt allen Teilnehmern, die an dieser wichtigen Umfrageteilgenommen haben. Novartis und ihre Vorgängerunternehmen forscheninsbesondere im Bereich Neurologie/Psychiatrie seit nunmehr 70 Jahrenim Sinne der Betroffenen und wir sind überzeugt, dass die Präventionentscheidend für die Gesundheit zukünftiger Generationen sein wird",sagte Prof. Dr. Lothar Färber, Medizinischer Direktor der NovartisPharma GmbH. "Die Umfrage zeigt ein großes Interesse an klinischenStudien und eine erstaunlich hohe Bereitschaft, sich persönlich indiese einzubringen. Es gilt also, durch gezielte Aufklärungsarbeitsicherzustellen, dass die Menschen über klinische Studien ausreichendBescheid wissen und eine fundierte Entscheidung über ihre eventuelleTeilnahme treffen können."Novartis, Amgen und BAI sind Sponsoren des Generations-Programmsder API, das in der Entwicklung befindliche Medikamente evaluiert, umdas Auftreten von Alzheimer zu verhindern oder zu verzögern. DasProgramm nimmt Freiwillige im Alter von 60 bis 75 Jahren auf, die einerhöhtes Risiko haben, an Alzheimer zu erkranken, gleichzeitig abernoch keine Anzeichen für diese Krankheit haben oder zeigen. Zuerfahren, dass das individuelle Risiko, an Alzheimer zu erkranken,erhöht ist, ist für den Betroffenen und seine Familie sehr emotional.Daher wird begleitende Beratung vor und nach dem Test empfohlen.3 DieStudien können in der Studien-Datenbank unterhttps://clinicaltrials.gov, unter den Suchbegriffen "Recruiting" und"Alzheimer Disease" gefunden werden.Speziell für Deutschland erhalten Mediziner und interessierteLaien/potenzielle Probanden Informationen unterwww.generation.novartis.de, www.alzheimer-studie.info sowie unter derkostenfreien Rufnummer 0800 843 66 33.Über die UmfrageDie Umfrage wurde online von The Harris Poll im Auftrag vonNovartis, Amgen und dem Banner Alzheimer's Institute unter 10.095Erwachsenen (davon 1.009 Deutsche) über 18 Jahren in den USA, Kanada,Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien, Japan,China und Argentinien im Befragungszeitraum 25. Juli bis 21. August2018 durchgeführt. Die Zahlen Alter/pro Geschlecht, Einkommen,Ausbildung, ethnische Zugehörigkeit (nur USA und Kanada), Region,Haushaltsgröße, Familienstand und Beschäftigungsstatus wurdengewichtet wo nötig, um sie in Proportion zur Bevölkerung zu bringen.Über Alzheimer's Prevention InitiativeDie Alzheimer's Prevention Initiative (API) ist eineinternationale Forschungskooperation, die gegründet wurde, um eineneue Ära in der Alzheimer-Präventionsforschung einzuläuten. Unter derLeitung des Banner Alzheimer's Institute führt die APIPräventionsstudien bei kognitiv gesunden Menschen mit einem erhöhtengenetischen Risiko für die Alzheimer-Erkrankung durch. Dabei werdenbildgebende Verfahren für das Gehirn eingesetzt sowie biologische undkognitive Messungen, die erforderlich sind, um vielversprechendePräventionstherapien schnell zu testen. Des Weiteren werdenRegistrierungsressourcen bereitgestellt, um die Teilnahme anzukünftigen Präventionsstudien zu unterstützen. API bemüht sich inZusammenarbeit mit den Zulassungsbehörden um einen beschleunigtenZulassungsweg. Somit stellt API die wissenschaftlichen Mittel bereit,die nötig sind, um das Spektrum vielversprechenderAlzheimer-Präventionstherapien zu bewerten und unter diesendiejenigen zu finden, die sich als wirksam erweisen. WeitereInformationen finden Sie unter:www.alzheimerspreventioninitiative.com.
Über die Neurowissenschaftliche Zusammenarbeit von Amgen undNovartisIm August 2015 ging Novartis eine globale Zusammenarbeit mit Amgenein, um Behandlungen im Bereich Migräne und Alzheimer-Erkrankung zuentwickeln und zu vermarkten. Aussagen können im Allgemeinen durch Wörter wie"möglich", "kann", "werden", "planen", "erwarten", "glauben","verpflichtet", "Prüfpräparate", "Pipeline", "Einführung","pioneering" oder ähnliche Begriffe oder durch ausdrückliche oderimplizite Diskussionen bezüglich potenzieller Marktzulassungen,potenzieller neuer Indikationen oder Kennzeichnungen für die indieser Pressemitteilung beschriebenen Prüf- oder zugelassenenProdukte oder in Bezug auf mögliche zukünftige Einnahmen aus solchenProdukten charakterisiert sein. Der Leser sollte sich nicht zu sehrauf diese Aussagen verlassen. Solche in die Zukunft gerichtetenAussagen basieren auf unseren gegenwärtigen Annahmen und Erwartungenin Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen bekannten undunbekannten Risiken und Unwägbarkeiten. Sollte eines oder mehreredieser Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten oder sollten sich diezugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können dietatsächlichen Ergebnisse sich erheblich von den in die Zukunftgerichteten Aussagen unterscheiden. Es kann keine Garantie dafürübernommen werden, dass die in dieser Pressemitteilung beschriebenenPrüfpräparate oder genehmigten Produkte zum Verkauf oder fürzusätzliche Angaben oder Kennzeichnungen auf einem Markt oder zueinem bestimmten Zeitpunkt eingereicht oder genehmigt werden. Es kannauch nicht garantiert werden, dass solche Produkte in der Zukunftkommerziell erfolgreich sein werden. Insbesondere könnten dieErwartungen der Geschäftsführung in Bezug auf solche Produkte unteranderem durch die mit der Forschung und Entwicklung verbundenenUnwägbarkeiten beeinflusst werden, einschließlich der Ergebnisseklinischer Studien und zusätzlicher Analysen vorhandener klinischerDaten; regulatorische Maßnahmen oder Verzögerungen oder staatlicheRegulierung im Allgemeinen; globale Trends zur Kosten-dämpfung imGesundheitssystem, einschließlich des Drucks auf staatliche Stellen,Kostenträger und allgemeine öffentliche Preise undKostenerstattungen; die Fähigkeit des Unternehmens, gesetzlichenSchutz für geistiges Eigentum zu erhalten oder zu bewahren; diebesonderen Verschreibungspräferenzen von Ärzten und Patienten;allgemeine politische und wirtschaftliche Bedingungen; Sicherheits-,Qualitäts- oder Fertigungsprobleme; mögliche oder tatsächlicheDatensicherheits- und Datenschutzverletzungen oder Unterbrechungenunserer Informationstechnologie-Systeme sowie andere Risiken undFaktoren, die im aktuellen Formular 20-F der Novartis AG angegebensind, das bei der "US Securities and Exchange Commission" hinterlegtwurde. Über NovartisNovartis bietet innovative medizinische Lösungen an, um damit aufdie sich verändernden Bedürfnisse von Patienten und Gesellschafteneinzugehen. Novartis, mit Hauptsitz in Basel (Schweiz), verfügt überein diversifiziertes Portfolio, um diese Bedürfnisse so gut wiemöglich zu erfüllen: mit innovativen Arzneimitteln, kostengünstigengenerischen Medikamenten sowie Biopharmazeutika und Produkten für dieAugenheilkunde. Referenzen1. Novartis, globale Umfrage, August 2018.2. Dementia fact sheet December 2017; World Health Organisation:www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia.Letzter Zugriff September 2018.3. Genetic Alliance; District of Columbia Department of Health.Understanding Genetics: A District of Columbia Guide for patients andHealth Professionals. Washington (DC): Genetic Alliance; 2010 Feb 17.Chapter 4, Genetic Counseling www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK132139/.Letzter Zugriff August 2018. 