Novartis: Welche Aussichten hat die Aktie?

das Schweizer Pharmaunternehmen Novartis konkurriert weltweit mit den Peers Pfizer, AstraZeneca und GlaxoSmithKline. Die Aktie wird derzeit mit einem erwarteten 2017e KGV von 16,5 bewertet. Der Branchendurchschnitt liegt bei 16,3. Das KGV der oben genannten Peers liegt jeweils bei 12,2 (Pfizer), 17,8 (AstraZeneca) und 15,4 (GlaxoSmithKline). Damit rangiert die Novartis-Aktie nach GlaxoSmithKline eher im oberen Bereich bei der Bewertung. Auf Basis des erwarteten EV/EBITDA von 15,4 liegt die Bewertung deutlich über dem Branchendurchschnitt von 10,5. Hier hat GlaxoSmithKline mit einem EV/EBITDA von 9,4 die besseren Karten. Schauen wir ein wenig in die Zahlen.

Per Q1 2017 hat Novartis 11,5 Mrd. US-Dollar an Umsatz erzielt, was einen Rückgang von 1,0 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Der Großteil des rückläufigen Umsatzes ging auf Währungseinflüsse zurück, da Novartis ca. 50 % aller Umsätze auf internationalen Märkten erzielt und den Rest in den USA. Das Ergebnis je Aktie fiel mit 1,13 US-Dollar über den Analysteneinschätzungen aus, allerdings war es ebenfalls geringer als im ersten Quartal 2016.

Umsatzwachstum lässt auch ohne Währungseinfluss zu wünschen übrig

Novartis führt drei Segmente: Innovative Medizin, Generika (Sandoz) und das Eye Care Business (Alcon). Operativ konnten alle Segmente leicht wachsen, Innovative Medizin mit + 2,0 %, Sandoz mit + 1,0 % und Alcon mit ebenfalls 1,0 % bei den Umsätzen. Durch den negativen Währungseinfluss wurden die bereits nur leichten Zuwächse jedoch stark reduziert.

Geographisch betrachtet stiegen die Umsätze in den USA kaum, in der EU stiegen die Umsätze ohne Währungseinfluss um 2,0 %. In den Emerging-Markets fiel der Umsatz gar um 1 % und im asiatisch-pazifischen Raum gingen die Umsätze um 5 % zurück. Es wird deutlich, dass nicht nur der Währungseinfluss eine Rolle spielt, sondern auch die mehr oder weniger nur leichten operativen Zuwächse in den USA sowie der starke Rückgang in den Regionen Asien, Afrika und Emerging Markets.

Markttechnisch könnte sich etwas zusammenbrauen. Denn die Aktie hat den langfristigen Trend nun stark korrigiert und es sieht nach einer Bodenbildung aus. Um diese zu bestätigen und den Korrekturtrend offiziell nach markttechnischen Kriterien zu beenden, müsste die Aktie aus unserer Sicht über den Preisbereich bei 76 Euro je Aktie (Xetra) steigen. Das könnte sich schwieriger gestalten, sofern das Umsatzwachstum weiterhin nur moderat ausfällt.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.