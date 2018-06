Novartis-Verwaltungsratspräsident: „Haben mit Alcon kein Geld verloren“

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Basel (awp) - Mit der Augenheilsparte Alcon habe der Pharmakonzern Novartis "alles in allem kein Geld verloren", wie Verwaltungsratspräsident Jörg Reinhardt am Freitag in einem Interview mit dem Onlineportal der "Finanz und Wirtschaft" sagte. Novartis hatte am Freitagmorgen bekannt gegeben, die 2011 übernommene Augenheilsparte als eigenständiges Unternehmen an die Börse zu bringen. Damit muss die Tochter auf eigenen Beinen stehen, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten