Novartis-Tochter Sandoz ruft in den USA Produkte mit Blisterverpackung zurück

Basel (awp) - Die Generika Tochter Sandoz von Novartis ruft in den USA verschiedene Produkte zurück, welche in einer Blister- oder Bläschenverpackung abgepackt sind. Der Rückruf erfolgt freiwillig und aufgrund von Sicherheitsanforderungen hinsichtlich des Zugriffs für Kinder, wie das Unternehmen am Freitag mitteilt.

Gewisse Blisterverpackungen würden die in den USA erforderlichen Sicherheitsansprüche für Kinder nicht erfüllen und müssten deshalb entsprechend angepasst werden,

