Novartis: Ist es vollbracht?

Der Novartis-Kurs wird am 07.02.2020, 12:06 Uhr an der Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 94.28 CHF festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Arzneimittel".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Novartis schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Arzneimittel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,13 % und somit 1,58 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,54 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Novartis erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 10 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 4 "Hold"- und 3 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Novartis vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (89,3 CHF für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -5,09 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 94.0867 CHF), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Novartis erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Novartis ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Arzneimittel) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 30,96 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 22 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 39,79 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.