Novartis: Hierauf gründet sich die Hoffnung der Anleger!

der Schweizer Pharmariese Novartis hat einen eher enttäuschenden Jahresgeschäftsbericht auf den Tisch gelegt. Nach Angaben des Konzerns wurden im vergangenen Jahr insgesamt 48,52 Mrd. Dollar erwirtschaftet. Das sind 2 Prozent weniger als im Jahr davor.

Auch auf der Ergebnisseite musste Novartis Einbußen hinnehmen. Der operative Gewinn gab um 2 Prozent auf 13 Mrd. Dollar nach. Unter dem Strich stand ein Reingewinn von 6,7 Mrd. Dollar (minus 5 Prozent) zu Buche. Zu schaffen machten dem Unternehmen dabei auch ungünstige Wechselkurseffekte. Ohne diese wären die Vorjahreszahlen in etwa gleich geblieben. Doch das kann nicht über weitere Belastungsfaktoren hinwegtäuschen wie eine wachsende Konkurrenz durch Generikahersteller, Preissenkungen bei Medikamenten und dem Verlust von exklusiven Vermarktungsrechten. Hierbei sei vor allem auf das Auslaufen des Patents zum Leukämie-Präparat Gleevec in den USA verwiesen.

Was kann man 2017 erwarten?

Auch für das laufende Jahr sieht der Ausblick eher mau aus. Im Generikageschäft rechnet der Roche-Rivale weiterhin mit kräftigem Gegenwind. Alles in allem wird ein Konzernumsatz auf dem Niveau von 2016 erwartet. Mit Blick auf die Ergebnisseite prognostiziert das Unternehmen Zahlen wie im Vorjahr. Allerdings seien hier auch leichte Rückgänge nicht auszuschließen.

Die Aktie, die in den vergangenen 12 Monaten knapp 13 Prozent an Wert eingebüßt hat, kann trotz der bescheidenen Zahlen und Aussichten zulegen. Dies hängt wohl vor allem damit zusammen, dass das Management für dieses Jahr ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 5 Mrd. Dollar in Aussicht gestellt hat. Zudem erwägt der Konzern den Verkauf seiner Augenheilsparte Alcon, da man dort mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist. Hinzu kommt, dass die Dividende für 2016 um 2 Prozent auf 2,75 Franken je Anteilsschein angehoben werden soll.

