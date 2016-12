Novartis: Es läuft nicht rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

bei Novartis läuft es immer noch nicht rund. Im fortgeführten Geschäft gingen in den ersten 9 Monaten der Umsatz um 1,9% und der Gewinn um 3,5% zurück. Während die PharmaSparte und Alcon weniger umsetzten, erreichten die Generika von Sandoz zumindest das Vorjahresniveau. In der Pharma-Sparte belasten generische Versionen von Glivec in den USA die Umsatzentwicklung. 2017 wird der Druck noch stärker. Dann verliert der Kassenschlager gegen Leukämie auch in der EU den Patentschutz.

Der Gewinn könnte geringer ausfallen

Neue Medikamente wie Entresto gegen Herzinsuffizienz und Cosentyx gegen Schuppenflechte können die Lücke noch nicht schließen und haben zuletzt sogar schlechter abgeschnitten als erwartet. Mit Investitionen von 200 Mio $ in den Vertrieb will Novartis die Entresto-Verkäufe jetzt ankurbeln. Zudem dauert die Sanierung von Alcon länger als erwartet. Ein Verkauf der defizitären Tochter ist nicht ausgeschlossen. Denn Novartis muss sich noch stärker auf das profitablere Pharmageschäft konzentrieren.

Vor kurzem wurde mit Selexys ein US-Spezialist im Bereich Blutkrankheiten übernommen. Im Gesamtjahr erwartet Novartis im fortgeführten Geschäft nach wie vor einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Der Gewinn könnte aber etwas geringer ausfallen. Erst ab 2018 soll es wieder kräftig bergauf gehen. Neben den bereits zugelassenen neuen Medikamenten befinden sich mehrere Wirkstoffe in der Pipeline, die in der klinischen Testphase III gute Ergebnisse geliefert haben.

