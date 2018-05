Novartis-CEO ruft Werteerhalt und Fokussierung als Prioritäten aus

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Basel (awp) - Mit dem neuen CEO Vasant Narasimhan hat sich bei Novartis auch die Tonlage geändert. Am diesjährigen Investorentag am Mittwoch macht der Manager deutlich, dass Werte und Anstand wichtig sind. Damit reagiert er vor allem auf die Verstrickungen seines Unternehmen mit dem US-Anwalt Michael Cohen von Essential Consultants aber auch die verschiedenen Korruptionsvorwürfe, mit denen das Unternehmen zuletzt in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten