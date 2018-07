Novartis: Aktienanalyse vom 21.07.2018

An der Börse SIX Swiss Ex notiert die Aktie Novartis am 21.07.2018, 02:00 Uhr, mit dem Kurs von 82,2 CHF. Die Aktie der Novartis wird dem Segment "Arzneimittel" zugeordnet.

Die Aussichten für Novartis haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Novartis. Es gab insgesamt drei positive und neun negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Novartis daher eine "Sell"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Sell"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer "Sell" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Novartis von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Novartis beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,41 Prozent und liegt mit 0,21 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (3,61) für diese Aktie. Novartis bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Für die Novartis sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 9 Buc, 13 Hold, 2 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 5 als Hold und 1 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Novartis. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 87,91 CHF. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 6,95 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 82,2 CHF notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".