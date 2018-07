Novartis: Aktienanalyse vom 12.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Novartis, ein Unternehmen aus dem Markt "Arzneimittel", notiert aktuell (Stand 13:23 Uhr) mit 77,66 CHF sehr deutlich im Plus (+2.37 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist SIX Swiss Ex.

Wie Novartis derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Novartis wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Novartis auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Novartis mit einem Wert von 22,45 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Biotech & Pharma" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 32,69 , womit sich ein Abstand von 31 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Novartis aktuell 3,64. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +2,26 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Biotech & Pharma". Novartis bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.