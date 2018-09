Novartis-Aktien gesucht nach Kosteneinschnitten in der Schweiz

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Zürich (awp) - Novartis-Aktien gehören am Dienstag zu den Spitzenreitern unter den Blue Chips. Der Pharmakonzern hatte am Morgen einen gross angelegten Stellenabbau in der Schweiz angekündigt. Auch in Grossbritannien werden Jobs verloren gehen.

Gegen 10.10Uhr ziehen die Aktien von Novartis um 1,1 Prozent an. Der Leitindex SMI steigt zeitgleich um 0,28 Prozent.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten