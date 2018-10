Novartis-Aktie: Wird die Luft allmählich dünner?

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Der Aktienkurs des Pharmaunternehmens Novartis stieg im Juli dieses Jahres um über acht Euro an. Der Wert hielt sich auch in den sechs Wochen danach auf einem ähnlich hohen Niveau. Am 27. September brach der Kurs zwar um fast zwei Euro ein, konnte sich danach aber wieder berappeln um über vier Euro zulegen. Damit notiert die Aktie aktuell bei einem Wert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Andreas Quirin.