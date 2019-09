Novartis-Aktie: Wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis befindet sich bereits seit Juni vergangenen Jahres in einem Aufwärtstrend. Nach starken Quartalszahlen und einer Prognoseanhebung bekam die Aktie im Juli einen weiteren Schub und kletterte in der Folge auf ein neues Rekordhoch bei 94,40 Schweizer Franken (CHF). Die allgemeinen Marktturbulenzen infolge des sich zuspitzenden Handelskonflikts zwischen China und den USA ließen den Kurs in



