Novartis-Aktie: Wann lohnt sich der Einstieg?

Eine wirklich solide Performance hat die Novartis Aktie im laufenden Jahr an den Tag gelegt. Der Kurs ist seit Jahresbeginn in mehreren kleinen Schritten um fast 5 % angestiegen. Die Dividendenrendite beträgt rund 3,2 % und ist damit ordentlich. Im Vergleich zum letzten Jahr ist die Dividende auch um etwa 0,10 Euro angestiegen und das zum 22. Mal in Folge.



