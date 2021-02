Novartis Aktie: Skeptische Töne!

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Neben Biotech- sind auch Pharmawerte gerade in aller Munde. Schließlich geht es darum, schnell große Mengen an Corona-Impfstoff zu produzieren. Auch Novartis will dabei zumindest teilweise mitmischen. Der Schweizer Konzern wird nach bisheriger Planung ab dem Frühjahr das BioNTech-Vakzin abfüllen und verpacken. Das Werk in Stein am Rhein soll bis April umgerüstet sein.

Das ist ein weiterer Lichtblick, nachdem die Impfkampagne gelinde



