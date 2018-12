Novartis Aktie: Mehr Lohn für die Angestellten!

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Im Jahr 2019 dürfen sich Angestellte von Novartis in den Rheintal- und Baselwerken über mehr Lohn freuen. Am 1. März soll die Lohnsumme an den genannten Standorten um 1,3 Prozent erhöht werden. Wie Novartis am Freitag mitteilte, sind die Lohnverhandlungen im Einvernehmen mit Personalvertretungen für Gesamtarbeitsverträge und Einzelarbeitsverträge entstanden. Im Vergleich zum Schweizer Arbeitsmarkt entspreche die Erhöhung einer Gehaltsanpassung über dem Durchschnitt.

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.