Novartis Aktie: Endlich! Die Milliarden-Hoffnung ist da!

Novartis geht in die Offensive: Um Produktionsengpässe zu beseitigen, erweitert der Schweizer Pharmagigant seine Kapazitäten für Zell- und Gentherapien in Europa. Dies geht aus einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Konzernangaben hervor.

Kymriah und Zolgensma

Demnach hat der Arzneimittelkonzern 90 Millionen Dollar in sein Werk am Standort Stein am Rhein investiert, das nun der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Die Schweizer Gemeinde Stein



