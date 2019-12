Novartis Aktie: Auf Erfolgskurs

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Novartis hat seinen Wachstumskurs im 2. und 3. Quartal fortgesetzt und den Umsatz in den ersten 9 Monaten im fortgeführten Geschäft um 5,3% gesteigert. Der Gewinn brach dagegen um 48% ein. Im vergangenen Jahr profitierte der Konzern allerdings von einem Sonderertrag von 5,7 Mrd $ aus dem Verkauf der Beteiligung am GSK Consumer Healthcare Joint Venture. Da aber in diesem Jahr ...



