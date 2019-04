Novartis Aktie: Abspaltung von Alcon gelungen

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Novarits hat am Dienstag zahlreiche Investoren verschreckt. Die Aktie stürzte regelrecht nach unten. Es ging um 10 Schweizer Franken abwärts, wobei die Kurse sich am Mittwoch etwas weiter nach unten begaben. Grund ist allerdings nicht eine irgendwie geartete schlechte Nachricht für das Unternehmen. Vielmehr hat die Schweizer Gesellschaft die Tochter Alcon an den Markt gebracht. Dafür wurden Investoren je 5 Aktien

Ein Beitrag von Frank Holbaum.