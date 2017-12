Novartis Aktie: Im 3. Quartal ist der Konzern wieder profitabel gewachsen!

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Novartis macht Fortschritte. Nach 9 Monaten lagen Umsatz und Gewinn zwar noch auf Vorjahresniveau, im 3. Quartal ist der Konzern aber profitabel gewachsen. Wir gehen davon aus, dass Novartis auch im Gesamtjahr etwas besser abschneiden wird als 2016. Positiv überrascht hat die Stabilität der Pharma-Sparte. Umsatzeinbußen bei Krebsmedikamenten aufgrund generischer Konkurrenz für den ehemaligen Kassenschlager Glivec konnten durch starke Zuwächse vor allem in den Bereichen Immunologie und Dermatologie kompensiert werden.

Alcon soll an die Börse gebracht werden

Aber auch in der Onkologie ist Besserung in Sicht. Denn die neuen Medikamente überzeugen schon jetzt durch hohe Zuwächse. Darüber hinaus beabsichtigt Novartis, die Onkologie mit einer 3,9 Mrd $ schweren Übernahme eines auf Krebsdiagnostik spezialisierten Unternehmens zu stärken. Auch die Generika-Tochter Sandoz scheint dasSchlimmste hinter sich zu haben. Das profitable Spartenwachstum im 3. Quartal zeigt, dass Sandoz den Preisdruck in den USA mit neuen Produkten mehr als ausgleichen kann.

Die immer noch defizitäre Tochter Alcon soll an die Börse gebracht werden. Eine endgültige Entscheidung fällt aber erst 2019. Denn wenn die Rückkehr in die schwarzen Zahlen gelingt, kann Novartis die Tochter zu einem höheren Preis als heute an die Börse bringen und Abschreibungen in Milliardenhöhe in der eigenen Bilanz vermeiden. Um das Wachstum anzukurbeln, werden im Januar nicht verschreibungspflichtige ophthalmologische Medikamente mit einem Umsatz von 0,7 Mrd $ auf Alcon übertragen.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.