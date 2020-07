Novartis Aktie: 150 Millionen Euro für Europa!

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Novartis-Tochter plant Mega-Investition in Österreich: Wie der Generikaspezialist Sandoz am Montag mitteilte, werde man in Abstimmung mit der österreichischen Bundesregierung in den nächsten fünf Jahren 150 Millionen Euro in die Antibiotika-Produktion der Alpenrepublik stecken.

Damit wolle man die integrierte Herstellung von entsprechenden Medikamenten in Europa stärken, so die Pharmafirma Sandoz, die Mitte der 90er mit Ciba-Geigy zum heutigen Novartis-Konzern vereint wurde.



