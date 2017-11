Novamont verdoppelt die produktion von biopolyestern

Novara, Italien (ots/PRNewswire) -Bis zum ersten Quartal 2018 wird die von Novamont kontrollierteMATER-BIOPOLYMER die Produktionskapazität von ORIGO-BI, derPolyestergruppe mit hohem Gehalt an erneuerbaren Rohstoffen auf Basisvon Biomonomeren, von 50 000 auf 100 000 Tonnen/Jahr steigern(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/611387/Novamont_Logo.jpg )Nach dem 2016 erfolgten Erwerb von 100% von Mater-Biopolymer vonder Gruppe Mossi&Ghisolfi, brachte Novamont die zweite Phase desProjekts zur Umwandlung des Mater-Biopolymer-Werks in Patrica (FR)ins Rollen. Dabei ist die Verdopplung der Produktionskapazität derBiopolyestergruppe ORIGO-BI geplant, die zur Verbesserung dertechnischen, wirtschaftlichen und ökologischen Eigenschaften derbiologisch abbaubaren und kompostierbaren Biokunststoffe MATER-Bi®eingesetzt wird, sowie die Entwicklung neuer Chemicals undProduktionsverfahren, was der Rückwärtsintegration derProduktionskette von Novamont einen weiteren starken Auftriebverleiht.Das Mater-Biopolymer-Werk in Patrica gehörte 2009 der M&G-Gruppe,verfügte über zwei PET-Strecken und hatte die Produktion einerStrecke gestoppt. Dank einer 2009 eingeleiteten Zusammenarbeit konnteNovamont mit den Umbauarbeiten dieser Strecke beginnen und dabei nachund nach seine eigene Technologie integrieren, bis 2011 die erstekontinuierlich arbeitende Anlage für die Produktion von ORIGO-BI (aufBasis pflanzlicher Öle aus Monomeren gewonnene biologisch abbaubarePolyester) eingeweiht wurde, die zu einer Flagship-Anlage und zueinem Glied der Bioraffinerien von Novamont geworden ist. Bis zumersten Quartal 2018 wird Novamont mit der Fertigstellung des Projektszur Umwandlung der zweiten Strecke, bei der die dank den Erfahrungenmit der ersten Strecke möglich gemachten technologischen Fortschrittevoll und ganz zum Einsatz gelangen, die Produktionskapazität derBiopolyesterpalette ORIGO-BI verdoppeln, die von 50 000 auf 100 000Tonnen pro Jahr steigen und sich durch ein hohes Maß anErneuerbarkeit auszeichnen wird.Nach Ansicht von Catia Bastioli, Geschäftsführerin von Novamont,"ist die Verdopplung der Produktionskapazität des Werks in Patricaein weiterer Baustein für den Aufbau einer italienischenProduktionskette für Biokunststoffe und Biochemikalien, dieForschung, Landwirtschaft und Industrie einbindet, um Produkte zuentwickeln, die Lösungen für die großen Umweltprobleme bietenkönnen".Das bioökonomische Kreislaufmodell von Novamont zählt in Bezug aufdie Investitionen und die auf Industrielevel gebrachten neuenTechnologien zu den beachtlichsten Modellen in Europa, mit 500Millionen Euro, die direkt oder im Rahmen von Joint Ventures inAnlagen investiert wurden, 200 Millionen Euro in Forschung undEntwicklung, 600 direkten Mitarbeitern, 2000 indirekten Mitarbeitern,1000 Mitarbeitern für den Bau von 4 neuen und weltweit führendenWerken, 6 reindustrialisierten und ehemals krisengeplagten Standortenin 6 verschieden Regionen, sowie Fortentwicklungen und positivenAuswirkungen für die Landwirtschaft.Das Unternehmen Novamont ist führend in der Entwicklung undHerstellung von von Bio-Kunststoffen und Biochemikalien unterVerwendung nachwachsender Rohstoffe. Mit 600 Mitarbeitern hat dasUnternehmen im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von über 170 MillionenEuro erzielt und beständig in Forschung und Entwicklung investiert(20 % der engagierten Mitarbeiter). Die Gesellschaft hält einPortfolio mit rund 1.000 Patenten. Firmensitz ist Novara, dieProduktionsstätte befindet sich in Terni und die Forschungslabore inNovara, Terni und Piana di Monte Verna (Region Kampanien). Novamontist über Tochterfirmen in Porto Torres (Region Sardinien), inBottrighe (Region Venetien), Patrica (FR) tätig. Das Unternehmen istauch im Ausland tätig mit Niederlassungen in Deutschland, Frankreichund den USA und mit einem Vertretungsbüro in Brüssel (Belgien).Vertreter des Unternehmens arbeiten in den Beneluxstaaten,Skandinavien, Dänemark, im Vereinigten Königreich, China, Japan,Kanada, Australien und Neuseeland.Novamont PressestelleFrancesca De Sanctis - francesca.desanctis@novamont.com - Tel.:+39-0321-699-611 - Mobiltelefon: +39-340-1166-426Original-Content von: Novamont, übermittelt durch news aktuell