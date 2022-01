Novamind nimmt an Citis ‚Psychedelic Drug Video Call Series‘ teil

Quelle: IRW Press

TORONTO, ONTARIO / 20. Januar 2022 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTCQB: NVMDF | FWB: HN2) („Novamind“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf psychedelische Medizin, hat heute bekannt gegeben, dass es an der ‚Psychedelic Drug Video Call Series‘ des US-Finanzdienstleisters Citi teilnehmen wird. Das virtuelle Event findet am 25. Januar 2022 statt. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung