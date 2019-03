Novalis und König Salomon intoniert: die universellen Ewigkeiten der Menschen / Besucher erwartet ein außergewöhnliches Konzert mit einer Weltpremiere im Berliner Haus des Rundfunks

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Am 25. Mai 2019 passieren im Großen Sendesaal imHaus des Rundfunks in Berlin gleich mehrere Dinge, die aufhorchenlassen. Es wird ein Konzert für Orchester und Gesang gegeben, sowohlmit Chor als auch renommierten internationalen Solisten. Das istsoweit nicht ungewöhnlich, dafür ist es das zweiteilige Programm umsomehr.Höhepunkt im zweiten Teil des Konzertes ist sicherlich "Hymnen andie Nacht" - ein Stück das in Berlin seine Weltpremiere erlebt undein Werk des Belgrader Komponisten Aleksandar Kostic ist. In demGedichtzyklus von Novalis verarbeitet der Autor den frühen Tod seinerVerlobten. "Hymnen an die Nacht" gilt als bedeutendste Lyrik derFrühromantik.Die Einstimmung auf das fulminante Finale des Konzertabendsübernimmt im ersten Teil "Das Lied der Lieder", das auf demalttestamentarischen Text des Königs Salomon beruht und seitJahrhunderten Teil der jüdischen und christlichen Theologie ist. "Esgibt eine feine Linie, an der sich 'Hymnen an die Nacht' und 'DasLied der Lieder' begegnen. Zusammengenommen beschreiben sie die Suchenach Liebe und das Streben nach Ewigkeit", erläutert der Komponist.Kostic hat das Stück, das auch Hohelied Salomos genannt wird, in fünfalten Sprachen angelegt: Gesungen wird auf Hebräisch, Altgriechisch,Latein, Altslawisch und Altenglisch. 2010 feierte dieseInterpretation Erstaufführung im Londoner Covent Garden, dessenChamber Orchestra beim Konzert am 25. Mai zum Ensemble gehört.Der Dirigent des Konzertabends, Scott Stroman, bringt für dasKonzert nicht nur seinen Londoner Chor "Eclectic Voices" mit, sondernleitet auch die Solisten musikalisch. Den Saal mit ihren Stimmenverzaubern werden die Sopranistinnen Yuka Yanagihara und NicoleTibbels sowie Heather Cairncross (Alt) - begleitet vom AntonisAnisegos am Klavier. Mit dem Konzert möchten die Künstlerinnen undKünstler den Besuchern nicht nur einen einzigartigen Hörgenussbereiten. In Zeiten politischer Divergenz - allein der Brexit spielthier deutlich hinein - soll das Konzert thematisch und mit der Musikals verbindendes Element zu den tiefen, gemeinsamen Wurzeln derMenschen führen. Eine universellere Sprache kann es hierfür nichtgeben.Für weitere Informationen die Website des Projektes:www.blaue-blume.comPressekontakt:Marija JaenschBlaue Blume Konzerte GmbHT +49 157 729 530 33E info@blaue-blume.comOriginal-Content von: Blaue Blume Konzerte GmbH, übermittelt durch news aktuell