Nova Innovation Award der deutschen Zeitungen / Zum vierten Mal sucht die Branche ihre Best Cases

Berlin (ots) - Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) schreibt 2020zum vierten Mal den Nova Innovation Award der deutschen Zeitungen aus: Der Preiswird je einmal in den Kategorien Produktinnovation, Vermarktungsinnovation undNeue Geschäftsfelder vergeben. Eingereicht werden können innovative Produkte,Projekte, Konzepte, die deutsche Zeitungen seit 2019 entwickelt haben. DieAusschreibungsunterlagen sind unter www.nova-award.de abrufbar. Unterstützt wirdder BDZV bei diesem Projekt von der Unternehmensberatung SCHICKLER, Hamburg.Die Auszeichnung geht an die jeweils besten Produkt-Neueinführungen gedruckt unddigital, außergewöhnliche Geschäftsmodelle, kreative Strategien undVermarktungsideen. Dabei stehen innovative Leistungen für Leser/Nutzer undWerbekunden ebenso im Fokus wie beispielsweise die Erschließung neuer Märkteaußerhalb des Kerngeschäfts der Zeitungen.Über die Preisvergabe entscheidet eine unabhängige Jury: Meinolf Ellers (CDO,dpa), Hamburg; Dr. Wolfram Kiwit (Chefredakteur, Ruhr-Nachrichten), Dortmund;Rolf-Dieter Lafrenz (geschäftsführender Gesellschafter, SCHICKLERUnternehmensberatung), Hamburg; Freya Oehle (Start-up-Gründerin) Hamburg,Larissa Pohl (CEO Europe, Wunderman), Hamburg; Jörg Rheinboldt (GeschäftsführerAPX, Axel Springer Porsche), Berlin; Martin Wunnike (Vorsitzender derGeschäftsführung, Mittelbayerische Zeitung), Regensburg.Der Nova Innovation Award wird beim BDZV - Zeitungskongress am 14./15. Septemberin Berlin verliehen. Der Einreichungsschluss für den Wettbewerb ist der 15. Mai2020.Und das sagt... die "Fuldaer Zeitung": Der Award stellt "eine Art 'Medien-Oscar' fürInnovationen in der Branche dar". (28.9.2019)Wolfram Kiwit, Chefredakteur "Ruhr-Nachrichten": Der Nova Innovation Awardentwickelt sich zu der Branchen-Plattform für die besten Zukunftsprojekte."(15.8.2019)Das Nova Logo können Sie unter https://nova-award.de/download herunterladen.