NovaBay: Das ist mal eine Nummer!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie NovaBay, die im Segment "Arzneimittel" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 23.07.2018 an ihrer Heimatbörse NYSEAmerican mit 2,35 USD.Die Aussichten für NovaBay haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 5,77. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von NovaBay zahlt die Börse 5,77 Euro. Dies sind 87 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Biotech & Pharma" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 42,88. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

