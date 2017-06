BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der außenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Omid Nouripour, sieht den Hauptgrund für den Labour-Erfolg bei der Wahl in Großbritannien in der Schwäche der Konservativen um Premierministerin Theresa May. "Der Achtungserfolg von Labour zeigt in erster Linie die Schwäche der Tories", sagte Nouripour der "Welt". May habe "einen der schlechtesten Wahlkämpfe der neueren europäischen Geschichte" gemacht.

Nouripour sagte, dass die EU darauf achten werde, dass May kein starkes Mandat für die Brexit-Verhandlungen von der britischen Bevölkerung bekommen habe. "Der Zeitplan des Brexit jedenfalls steht außer Frage", so Nouripour.