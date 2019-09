Nouripour: Außenminister fehlt im Klimakabinett

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der außenpolitische Sprecher der Grünen, Omid Nouripour, hat gefordert, dass Außenminister Heiko Maas (SPD) Mitglied des Klimakabinetts wird. "Ich wünschte mir, dass der Außenminister dabei wäre, weil er die internationalen Gespräche darüber führen muss, wie Klimaschutz vorangeht", sagte Nouripour in der Sendung "Frühstart" der Redaktion der Fernsehsender RTL und n-tv. "Aber ihm scheint es völlig gleichgültig zu sein, was da am Freitag beschlossen wird", kritisierte der Grünen-Politiker.

Insgesamt bezeichnete Nouripour die von SPD und Union vorgelegten Pläne zum Klimaschutz als "viel zu kleinteilig".

Foto: über dts Nachrichtenagentur