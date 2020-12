Notstand in Tschechien soll abermals verlängert werden

PRAG (dpa-AFX) - Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis will den wegen der Corona-Pandemie geltenden nationalen Notstand abermals verlängern.



Er rechne mit einer Abstimmung im Parlament am 22. Dezember, sagte der Gründer der populistischen Partei ANO am Dienstag der Onlineausgabe der Zeitung "Pravo". Einen Tag später würde der Ausnahmezustand nach derzeitigem Stand auslaufen. Er ermöglicht es der Regierung in Prag unter anderem, Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit auszusetzen.

In Tschechien gelten von Freitag an wieder verschärfte Corona-Regeln. Hotels und Gaststätten müssen nach nur zweiwöchigem Betrieb erneut schließen. Eine nächtliche Ausgangsbeschränkung zwischen 23.00 Uhr und 5.00 Uhr morgens kehrt zurück. Die Schulen gehen in vorgezogene und verlängerte Weihnachtsferien. Der Einzelhandel soll indes unter strengen Hygieneauflagen geöffnet bleiben.

Ende Oktober und Anfang November war in Tschechien ein deutlicher Anstieg der Todeszahlen zu verzeichnen. In der Woche ab dem 26. Oktober starben 4194 Personen, in der Woche darauf 4135, wie die Statistikbehörde CSU am Dienstag mitteilte. Das waren jeweils doppelt so viele wie im Wochendurchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Angaben zu den Todesursachen gab es indes noch nicht. Die Zahl der im gleichen Zeitraum offiziell mit einer Corona-Infektion Verstorbenen liegt wesentlich niedriger.

Die Behörden meldeten am Dienstag 5169 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Seit Beginn der Pandemie gab es 586 251 bestätigte Infektionen und 9743 Todesfälle. Der EU-Mitgliedstaat hat rund 10,7 Millionen Einwohner./hei/DP/jha