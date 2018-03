Notruf-System zum Nachrüsten: Der Unfallmeldestecker von Bosch bietet schnelle Hilfe bei Verkehrsunfällen (FOTO)

Reutlingen (ots) -Ab dem 31. März 2018 ist das europäische Notrufsystem "eCall" füralle Neuwagen aus einer neuen Modellreihe Pflicht: Die innovativeTechnik rettet Menschenleben, indem sie bei einem Unfall automatischden Rettungsdienst verständigt. Ältere Modelle und Gebrauchtwagen,die noch nicht über das eingebaute System verfügen, lassen sich nunmit dem Unfallmeldestecker einfach und kostengünstig nachrüsten.Im Schnitt ist ein Pkw in Deutschland 9,3 Jahre alt, sodass vieleAutofahrer noch lange auf Nachrüstlösungen angewiesen sind. LautBerechnung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft(GDV) wird es fast zehn Jahre dauern, bis auch nur die Hälfte allerAutos tatsächlich einen eCall an Bord hat. Dieser kann bei einemUnfall jedoch die entscheidenden Sekunden ausmachen: In vielen Fällensind Fahrer oder Insassen schwer verletzt oder stehen unter Schock,sodass sie selbst keine Hilfe anfordern können. Laut GDV hat derUnfallmeldedienst allein im vergangenen Jahr bei 280 Unfällenschnelle Hilfe organisiert, insgesamt gingen 2017 über den UMD mehrals 600 Pannen- und Unfallmeldungen in der Notrufzentrale derAutoversicherer ein. Kernstück des Notruf-Systems ist ein mitBeschleunigungssensoren ausgestatteter Stecker für denZigarettenanzünder, der sogenannte Unfallmeldestecker, in Kombinationmit einer App für das Smartphone.Nachrüstbarer SchutzengelRegistriert der Unfallmeldestecker einen Unfall, sendet er dieseInformation an die App auf dem Smartphone, das sichüber Bluetooth mit dem Unfallmeldestecker verbindet.Beschleunigungssensoren und Intelligente Algorithmen erkennen dabeidie Schwere der Kollision. Die App übermittelt daraufhin in Echtzeitdiese Informationen sowie die GPS-Daten automatisch über dasSmartphone an die Notrufzentrale der Autoversicherer und stellt eineSprechverbindung zwischen dem Fahrzeug und der Notrufzentrale her.Ist der Fahrer nicht ansprechbar und die übermittelten Daten weisenauf einen schweren Unfall hin, alarmieren die erfahrenen Mitarbeiterder Notrufzentrale sofort die Rettungsleitstelle vor Ort. DerUnfallmeldedienst hilft den Autofahrern jedoch nicht nur im Falleeines schweren Unfalls, sondern auch bei Blechschäden oder Pannen:Registriert der Unfallmeldestecker nur einen leichten Aufprall oderfordert der Autofahrer manuell Hilfe an, kann direkt Kontakt mit dereigenen Versicherung aufgenommen werden, welche über die nächstenSchritte informiert. Pkw-Besitzer, die ihren Wagen mit dem UMDnachrüsten wollen, erhalten den Stecker für einen geringenJahresbeitrag direkt bei ihrer Kfz-Versicherung.Pressebilder:Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie unter:https://we.tl/yBH2LfbOyJVideomaterial: https://www.youtube.com/watch?v=9lyyGLxvqXQDie Bosch Connected Devices and Solutions GmbH wurde 2013 alshundertprozentige Tochter der Robert Bosch GmbH gegründet. DasUnternehmen entwickelt und vermarktet vernetzte Geräte undmaßgeschneiderte Lösungen für das Internet der Dinge. Dankgebündelter Kompetenzen in Elektronik, Sensortechnologie und Softwareentstehen so neue Geschäftsmodelle für globale Märkte. Hauptsitz vonBosch Connected Devices and Solutions ist Reutlingen. 2015 wurdenweitere Niederlassungen in Chicago und Shanghai sowie 2016 inSingapur eröffnet.Mehr Informationen unter www.bosch-connectivity.com,www.bosch-connectivity.com/unfallmeldesteckerDie Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- undDienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 400 500 Mitarbeitern(Stand: 31.12.2017). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 nachvorläufigen Zahlen einen Umsatz von 78 Milliarden Euro. DieAktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche MobilitySolutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy andBuilding Technology. Als führender Anbieter im Internet der Dinge(IoT) bietet Bosch innovative Lösungen für Smart Home, Smart City,Connected Mobility und Industrie 4.0. Mit seiner Kompetenz inSensorik, Software und Services sowie der eigenen IoT Cloud ist dasUnternehmen in der Lage, seinen Kunden vernetzte unddomänenübergreifende Lösungen aus einer Hand anzubieten.Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen für das vernetzteLeben. Mit innovativen und begeisternden Produkten undDienstleistungen verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität derMenschen. Bosch bietet "Technik fürs Leben". Die Bosch-Gruppe umfasstdie Robert Bosch GmbH und ihre rund 440 Tochter- undRegionalgesellschaften in 60 Ländern. Inklusive Handels- undDienstleistungspartnern erstreckt sich der weltweite Fertigungs-,Entwicklungs- und Vertriebsverbund von Bosch über fast alle Länderder Welt. Basis für künftiges Wachstum ist die Innovationskraft desUnternehmens. Bosch beschäftigt weltweit 62 500 Mitarbeiter inForschung und Entwicklung an 125 Standorten.Mehr Informationen unter www.bosch.com, http://iot.bosch.com,www.bosch-presse.de, http://twitter.com/BoschPresse.Pressekontakt:Bosch Connected Devices and SolutionsDoris FrischTelefon: +49 15201885910Original-Content von: Bosch Connected Devices and Solutions, übermittelt durch news aktuell