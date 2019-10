Bonn (ots) -Der Krieg im Jemen hat im Land eine der schwersten humanitärenKatastrophen ausgelöst. Insgesamt sind 24 Millionen Menschen im Jemenauf humanitäre Hilfe angewiesen, das sind mehr als zwei Drittel derBevölkerung. Krankheiten und Hunger sind allgegenwärtig. "Durch denKrieg ist das Gesundheitssystem komplett zusammengebrochen. Wir habenseit 2016 über eine Million Verdachtsfälle von Cholera und Tausendedamit verbundene Tote. Ohne bessere medizinische Versorgung drohenweitere Opfer", sagt Julian Loh, Help-Programmkoordinator für denJemen.Die weltweit tätige Hilfsorganisation "Help - Hilfe zurSelbsthilfe" unterstützt die Menschen im Ku'aydinah Districtnordwestlich der Hauptstadt Sanaa mit dringend benötigtenGesundheitsstationen sowie der Schulung des dortigen Personals. "Diemedizinische Versorgungslücke ist riesig. Allein im Ku'aydinahDistrict fehlen derzeit 21 Gesundheitsstationen. Dank Help werdensechs Stationen Hilfe leisten können - aber der Bedarf ist immer nochgewaltig im ganzen Land. Weitere Hilfe ist dringend notwendig", soLoh weiter. Zudem wird Help Familien zur Choleraprävention,-früherkennung und Haushaltshygiene schulen und sie dann mitentsprechenden Hygiene-Paketen versorgen, um Krankheiten wie derCholera vorzubeugen.Gerne vermitteln wir Ihnen ein Interview oder Hintergrundgesprächmit unserem Jemen-Programmkoordinator Julian Loh. Sie erreichen unsunter 0228 91529-13 oder per E-Mail an schiller@help-ev.de.Pressekontakt:Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.Sandra SchillerÖffentlichkeitsarbeitReuterstr. 15953113 BonnFon: +49 228 91529-13mobil: +49 173 2790 438E-Mail: schiller@help-ev.dewww.help-ev.deOriginal-Content von: Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell