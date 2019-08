Notfallset bei Insektenallergien: In den Sommermonaten unerlässlich (FOTO)

Hamburg (ots) -In Schwimmbädern, Parks und Eisdielen herrscht seit SommerbeginnHochbetrieb. Immer mit dabei: Bienen, Wespen und Co - zum Leidwesender rund 2,8 Millionen Insektengiftallergiker in Deutschland. Weilihr Körper auf jeden Stich mit einem allergischen Schock reagierenkönnte, müssen sie immer ein Notfallset bei sich tragen.Diese Medikamente helfen AllergikernDas Allergie-Notfallset befindet sich in einer kleinen Tasche,häufig auffällig gekennzeichnet. In der Regel enthält es dreiMedikamente, die direkt nach dem Stich zum Einsatz kommen. Einflüssiges Antihistaminikum und Kortison zum Schlucken wirkenabschwellend und mindern die allergische Reaktion.Des Weiteren ist eine Adrenalin-Fertigspritze (Autoinjektor), diein den Oberschenkel injiziert wird, wichtiger Bestandteil eines jedenSets. "Das Adrenalin verengt bei einem Blutdruckabfall die Gefäße.Blutdruck- und Kreislaufprobleme werden dadurch verhindert", erklärtProf. Dr. Schreml, Dermatologe an der Klinik und Poliklinik fürDermatologie des Universitätsklinikums Regensburg.Schnelle Reaktion: Anwendungsablauf der Medikamente vorsorglichdurchgehenFür Insektengiftallergiker ist es essenziell, dass sie dierichtige Handhabe ihrer Notfallset-Medikamente kennen - genauso wieAngehörige, Freunde und Kollegen. Schließlich ist der Stich einerWespe für sie potentiell lebensbedrohlich, da die Allergie zu einemHerz-Kreislauf-Versagen führen kann. "Vom schnellen und korrektenEinsatz der Erste-Hilfe-Medikamente hängt ab, ob die Betroffeneneinen Stich unbeschadet überstehen", so Prof. Dr. Schreml. Gerade beischweren Reaktionen ist neben flüssigem Antihistaminikum undflüssigem Glukokortikosteroid das Handling desAdrenalin-Autoinjektors besonders wichtig. Dieser wurde speziell fürLaien entwickelt und kann bereits nach einer kurzen Einweisungunkompliziert bedient werden. Je nach Typ können manche Notfallsetszwei oder mehr Adrenalin-Pens sowie weitere Medikamente enthalten.Aus diesem Grund ist es notwendig, die Inhalte des Sets entsprechendder jeweiligen Gebrauchsanweisung anzuwenden.Die Handhabung kann zum Beispiel wie folgt aussehen:1. Adrenalin-Pen mit der führenden Hand greifen (Rechtshänder rechts,Linkshänder links).2. Sicherheitskappe mit der anderen Hand entfernen.3. Nadelende fest auf die Oberschenkel-Außenseite drücken. EinKlicken zeigt an, dass die Injektion erfolgreich war.4. Für 10 Sekunden Injektor fest an dieser Position halten.5. Injektionsstelle daraufhin für weitere 10 Sekunden massieren.6. Notruf (112) wählen - allergischen Notfall melden.7. Nach 5 bis 15 Minuten einen ggf. vorhandenen zweiten Pen anwenden,falls keine Besserung eintritt oder Hilfe gekommen ist.Weil auch Kinder eine allergische Reaktion auf Insektengiftentwickeln können, sollten sie im Umgang mit dem Notfallset genausosicher sein wie Erwachsene. Prof. Dr. Schreml weiß: "Bei kleinerenKindern müssen die Eltern oder Betreuer den korrekten Einsatz desAdrenalin-Pens kennen." Für Kinder stehen Notfall-Pens mit geringererDosierung des Adrenalins zur Verfügung.Zum Experten:Prof. Dr. med. Schreml ist Oberarzt an der Klinik und Poliklinikfür Dermatologie am Universitätsklinikum Regensburg. Zu seinenTätigkeitsschwerpunkten gehören u.a. die Leitung für die BereicheAllergologie, Dermatohistologie sowie experimentelle Dermatologie unddie stellvertretende Leitung/Koordination des Hautkrebszentrums.Weitere Informationen zur Feststellung und Behandlung vonInsektengiftallergien gibt es unter www.insektengiftallergie.de. DieInitiative Insektengiftallergie bietet Patienten, Angehörigen undInteressierten Informationen rund um Allergien auf Stiche von Wespen,Bienen, Hornissen und Hummeln. Ziel der Initiative ist die Aufklärungder Bevölkerung über die Gefahren von Insektenstichen, die Auslösersowie die Behandlung der daraus resultierenden Allergie.Pressekontakt:fischerAppelt, relations GmbHJessica EschenbachWaterloohain 522769 HamburgTelefon: +49 40 899699 - 569E-Mail: jessica.eschenbach@fischerappelt.deOriginal-Content von: ALK-Abelló Arzneimittel GmbH, übermittelt durch news aktuell