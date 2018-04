Notfallpraxen haben zu wenig Zeit für echte Notfälle

Köln (ots) - "Warum auf einen Arzttermin warten - es gibt dochNotfallaufnahmen." Die Anzahl der Patienten, die so denkt, steigt.Wie stark dieser neue Trend das Gesundheitssystem belastet, wurde ineinem aktuellen Projektbericht des RWI - Leibniz Institut fürWirtschaftsordnung unter Mitarbeit von Prof. Dr. Andreas Beivers,Gesundheitsökonom an der Hochschule Fresenius, Fachbereich Wirtschaft& Medien, untersucht.In den Notaufnahmen der Krankenhäuser sitzen zunehmend Patienten,die objektiv gar keine Notfälle sind, dafür aber ein subjektivesNotfallgefühl haben, ihnen ein Arztbesuch in einer Praxis nicht inden Terminkalender passt oder es den nächsten freien Termin beimFacharzt erst in drei Monaten gibt. Die Folgen: Weniger Zeit fürechte Notfälle, überfordertes Krankenhauspersonal und unnötigeZusatzkosten.In einem aktuellen Projektbericht des RWI - Leibniz-Institut fürWirtschaftsforschung, der von der Kassenärztlichen Bundesvereinigungin Auftrag gegeben wurde, untersucht unter anderem Prof. Dr. AndreasBeivers, Studiendekan an der Hochschule Fresenius München, dieaktuelle Situation in der deutschen Notfallversorgung. Dabei wurdenProbleme insbesondere hinsichtlich der effektiven Patientensteuerungfestgestellt."Die Ergebnisse der Untersuchung verdeutlichen, dass eine Reformder Notfallversorgung in Deutschland dringend notwendig ist", soProf. Dr. Andreas Beivers. Aktuell fehle es an Steuerungsmechanismen,die im Idealfall noch vor Ankunft der Patienten beurteilen, welcheVersorgung die richtige ist, führt der Gesundheitsökonom weiter aus."Mehrere Nachbarländer haben in den letzten Jahren Reformendurchgeführt, unter anderem mit dem Ziel, die Zahl der unangemessenenNotfallabteilungsbesuche zu verringern. So hat beispielsweiseDänemark seit einigen Jahren die Patientensteuerung ausgebaut unddabei auch telefonische Beratungsangebote etabliert. Seit 2014verfügen Patienten dort nur über einen eingeschränkten Zugang zuNotfallzentren. Wenn sie ein "Walk-in-Center" aufsuchen möchten,benötigen sie immer eine Überweisung von einem niedergelassenenAllgemeinarzt oder eine Registrierung über den Notruf. Wenn sie dasnicht beachten, kann es zu nicht unerheblichen Zuzahlungen kommen",erklärt Beivers. Der Bekanntheitsgrad der Rufnummer 116117 müsse inDeutschland gesteigert werden. Darüber hinaus sollte der telefonischeErstkontakt auch in Deutschland verpflichtend sein.Das Projekt wurde von Prof. Dr. Boris Augurzky vom RWI geleitet.Neben Prof. Dr. Andreas Beivers waren Dr. Philipp Breidenbach,Rüdiger Budde, Alexander Haering und Matthias Kaeding vom RWI sowieAnnika Emde von hcb, Niels Straub von IMSP und Dr. ElisabethRoßbach-Wilk an der Entstehung des Berichtes beteiligt.Über die Hochschule FreseniusDie Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Frankfurt amMain, Hamburg, Idstein, Köln, München und den Studienzentren inBerlin, Düsseldorf und New York ist mit über 12.000 Studierenden diegrößte private Präsenzhochschule in Deutschland. Sie blickt auf einemehr als 168-jährige Tradition zurück. 1848 gründete Carl RemigiusFresenius in Wiesbaden das "Chemische Laboratorium Fresenius", dassich von Beginn an sowohl der Laborpraxis als auch der Ausbildungwidmete. Seit 1971 ist die Hochschule staatlich anerkannt. Sieverfügt über ein sehr breites, vielfältiges Fächerangebot und bietetin den Fachbereichen Chemie & Biologie, Design, Gesundheit &Soziales, onlineplus sowie Wirtschaft & Medien Bachelor- undMasterprogramme in Vollzeit sowie berufsbegleitende undausbildungsbegleitende (duale) Studiengänge an. Die HochschuleFresenius ist vom Wissenschaftsrat institutionell akkreditiert. Beider Erstakkreditierung 2010 wurden insbesondere ihr "breites undinnovatives Angebot an Bachelor- und Master-Studiengängen", "ihreInternationalität" sowie ihr "überzeugend gestalteter Praxisbezug"vom Wissenschaftsrat gewürdigt.Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites:www.hs-fresenius.dewww.wir-sind-unsere-Zukunft.dePressekontakt:Melanie Hahnmelanie.hahn@hs-fresenius.deTel. +49 (0) 221 - 973 199 507Mobil: +49 (0) 171 - 359 2590PressesprecherinHochschule Fresenius - Fachbereich Wirtschaft & MedienBusiness School - Media School - Psychology SchoolIm MediaPark 4c - 50670 Kölnwww.hs-fresenius.deOriginal-Content von: Hochschule Fresenius für Wirtschaft und Medien GmbH, übermittelt durch news aktuell