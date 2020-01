"Notfallpatienten müssen von Notfallmedizinern versorgt werden" / DGAI-Präsident kritisiert Referentenentwurf zum neuen Notfallversorgungsgesetz - "Zu wenig auf Erfahrungen zurückgegriffen"

Nürnberg (ots) - Die "Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie undIntensivmedizin" (DGAI) begrüßt den Reformwillen von BundesgesundheitsministerSpahn: "Es ist Zeit, etwas zu ändern, und es gibt gute Gründe dafür", sagtProfessor Dr. Rolf Rossaint, der als Präsident der Anästhesie-Fachgesellschaftauch zehntausende Notfallmediziner in Deutschland vertritt. Allerdings fordertRossaint Nachbesserungen in dem Referentenentwurf, der Anfang des Monatsvorgelegt wurde: "Es scheint, dass das Ministerium für die Ausarbeitung kaum aufErfahrungen klinischer Notfallmediziner zurückgegriffen hat."Der Gesetzesvorschlag aus dem Hause Spahn sieht drei Dinge vor: Die Einführungeines gemeinsamen Notfallleitsystems und Integrierter Notfallzentren (INZ) vor.Außerdem soll der Rettungsdienst als eigenständiger Leistungsbereich im Systemder Gesetzlichen Krankenversicherung anerkannt werden.Aus Sicht der DGAI ist eine Trennung von ambulanter und stationärerNotfallversorgung am Krankenhaus, wie es die Sektorentrennung und auch dieInhalte des Referentenentwurfs vorsehen, medizinisch nicht sinnvoll: "Ziel musses sein, die Sektorengrenzen zu lösen und die Bereiche im Sinne derPatientenversorgung zusammenarbeiten zu lassen", sagt Rossaint. Nur das seiressourcenschonend und zukunftsfähig."Notfallversorgung muss sektorenübergreifend sein!"Rossaint kritisiert vor allem den Vorschlag, dass die IntegriertenNotfallzentren unter der Leitung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV)organisiert werden sollen: "Das kann nur mit Hilfe eines erfahrenen klinischenNotfallmediziners gehen. Alles andere ist gefährlich!", erklärt Rossaint für dieDGAI.Der Vorschlag zu einem INZ, in dem Krankenhausärzte und niedergelassene Ärztedie Notfallversorgung gemeinsam übernehmen, sei eine gute Möglichkeit, demsektorenübergreifenden Charakter der Notfallversorgung Rechnung zu tragen. Esmüsse sichergestellt werden, dass die aktuell bestehende Sektorentrennunginnerhalb eines INZ abgeschafft wird. Das bedeutet, dass klareOrganisationsstrukturen aufgebaut und eingehalten werden, sektorenübergreifend,nur nach fachlichen Gesichtspunkten strukturiert und patientenzentriert.Personalmangel wird außer Acht gelassenIn dem Referentenentwurf bleibe auch unklar, ob die INZ ganztägig oder zeitlicheingeschränkt zur Verfügung stehen sollen: "Beide Lösungen bedürfen personellerRessourcen", macht Rossaint deutlich. Die aktuellen Entwicklungen und Prognosenfür den Arbeitsmarkt mit einem erheblichen Personalmangel im Gesundheitswesenlasse der Entwurf dabei aber außer Acht.Die Notfallmediziner aus der Anästhesiologie begrüßen grundsätzlich, dass derRettungsdienst als eigenständiger Leistungsbereich in das Sozialgesetzbuch Vaufgenommen wird. Allerdings lehnen sie es ab, dass damit auch künftige neueMethoden und Innovationen in der Notfallmedizindurch durch den GemeinsamenBundesausschuss (G-BA) beurteilt und genehmigt werden müssen. Der G-BA ist unteranderem zuständig für Richtlinien, welche medizinischen Leistungen dieKrankenversicherten beanspruchen können: "Wir befürchten, dass Genehmigungenneuer Therapien in Zukunft nicht mehr so zügig und reibungslos erteilt werden,wie bisher", erläutert Rossaint."Mehr Effizienz, mehr Leistung und mehr Qualität erreichen"Zudem solle die im Gesetzentwurf beschriebene "hochspezialisierte medizinischeNotfallversorgung" durch ärztliches Personal mit Unterstützung eines besondersqualifizierten nicht-ärztlichen Personals erbracht werden.DGAI-Präsident Rossaint fordert: "Wir müssen durch das neueNotfallversorgungsgesetz im System mehr Effizienz, mehr Leistung sowie mehrQualität erreichen und die Versorgung bundesweit einheitlich gestalten können."Pressekontakt:Medienbetreuung"Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin"(DGAI) /"Berufsverband Deutscher Anästhesisten" (BDA)Roritzerstraße 2790419 NürnbergTelefon: 0171 / 837 873 8E-Mail:presse@dgai-ev.depresse@bda-ev.deInternet:www.dgai.dewww.bda.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/70779/4496254OTS: Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin(DGAI)Original-Content von: Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI), übermittelt durch news aktuell