Notfallmedizinische Versorgung in Bayern in Gefahr / Herausnahme des Rettungsdienstes aus kommerziellen Wettbewerb überfällig (FOTO)

Bayern (ots) -Das BRK drängt nachhaltig darauf, die Notfallrettung und denKrankentransport von europaweiten Ausschreibungsprozessen zubefreien: "Es kann nicht sein, dass jede Rettungswache mit 15 oder 20Mitarbeitern europaweit ausgeschrieben werden muss und nur noch fürfünf Jahre vergeben werden darf", so BRK-LandesgeschäftsführerLeonhard Stärk.Ehrenamtliches Engagement wird vernichtet und dieVersorgungssicherheit der Bevölkerung in Gefahr gebracht. "Damitwerden Arbeitsplätze in unmittelbare Gefahr gebracht, sogar komplettabgeschafft", so Stärk weiter. Laut dem Bayerischen Staatsministeriumdes Innern und für Integration ist die Umsetzung der Bereichsausnahme"aus verfassungsrechtlichen Gründen jedenfalls derzeit nichtmöglich.".Das BRK fordert die umgehende Anpassung rechtlicher Grundlagen,der Anwendung der Bereichsausnahme und der damit einhergehendenWahrung der Versorgungssicherheit der bayerischen Bevölkerung.