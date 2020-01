Stuttgart (ots) - Das landespolitische Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg" amDonnerstag, 16. Januar 2020 2019, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg/ Moderation Stefanie GermannDie Medikamentengabe bei Notfalleinsätzen ist nicht eindeutig geregelt.Hintergrund ist ein rechtlicher Widerspruch, der seit 2014 ungelöst ist. Obwohlzur schnellstmöglichen Hilfe verpflichtet, können Sanitäterinnen und Sanitäterbei einer Medikamentengabe strafrechtlich belangt werden. Während Ärzteverbändedafür plädieren, im Notfall immer erst auf den Arzt zu warten, sprechen sichNotfallsanitäter gegen diese Praxis aus. Was wäre für die Patientinnen undPatienten am besten? Das landespolitische Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg"berichtet am 16. Januar 2020, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen.Weitere geplante Themen:Milde Winter, trockene Sommer - sind auch die Buchenwälder am Ende?Bislang hatten Buchen im Gegensatz zu Fichten und Tannen hierzulande optimaleStandortbedingungen. Doch heiße, trockene Sommer und milde, niederschlagsarmeWinter setzen dem widerstandsfähigen Laubbaum zu. In der Rheinebene und innördlichen Teilen des Landes sind Buchen teilweise schwer geschädigt.Forstarbeiter kommen mit der Sicherung der Wege und dem Abtransport der Bäumekaum nach. Für die großen Naturschutzverbände im Land ist das der falsche Weg.Sie fordern von der Landesregierung mehr Schutzzonen für sterbende Bäume. Derökologische Nutzen dieses "Totholzes" sei weitaus höher als der wirtschaftlicheErtrag beim Verkauf des Schadholzes. Gast im Studio ist Forstminister Peter Hauk(CDU).Vor Ort - im BuchenwaldReporterin Alix Koch spricht mit einem Förster in Obrigheim imNeckar-Odenwald-Kreis: "Es ist fünf vor zwölf - wann wachen wir endlich auf? Sokann es nicht weitergehen mit dem Klimawandel", warnt der Experte. Den Wald, wiewir ihn kennen, werde es möglicherweise bald nicht mehr geben. In manchenRegionen wird derzeit doppelt so viel Holz geschlagen wie sonst um dieseJahreszeit. Auch denkmalgeschützte Gartenanlagen sind in Gefahr. Allein imSchwetzinger Schlosspark werden 30 Prozent der Buchen auf Dauer nicht überleben.Türkischer Haftbefehl gegen GrünenpolitikerDer frühere grüne Bundestagsabgeordnete Memet Kilic aus Heidelberg wird in derTürkei per Haftbefehl gesucht. Dem deutsch-türkischen Rechtsanwalt wirdPräsidentenbeleidung vorgeworfen. Nebenkläger ist kein Geringerer als dertürkische Präsident Recep Erdogan selbst. Kilic hatte Erdogan in einem Interviewmit einer türkischen Internetzeitung indirekt "Vaterlandsverrat" vorgeworfen."Das Regime Erdogan versucht, mich mundtot zu machen, das lasse ich nicht zu",sagt Kilic. Wie weit reicht der lange Arm Erdogans?Schnelles Internet - nur für eine StraßenseiteMit dem Anschluss an das Glasfasernetz beginnt für die Ortsteile von Weinheim imRhein-Neckar-Kreis die digitale Zukunft. In Wünschmichelbach profitiert jedochnur eine Seite der Straße, in der das Glasfaserkabel verlegt wird. Die Häuserauf der gegenüberliegenden Seite können nicht direkt an das Netz angeschlossenwerden. Der Ärger ist groß. Was sagt die Stadt zu der digitalenZweiklassengesellschaft?"Zur Sache Baden-Württemberg" Das SWR Politikmagazin"Zur Sache Baden-Württemberg" berichtet über politische Themen: hintergründig,kontrovers und nah an den Menschen in Baden-Württemberg. Vor-Ort-Reportagen,Hintergrundfilme und Studiointerviews lassen politische Zusammenhängeverständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden DonnerstagBaden-Württemberger via Webcam von zu Hause aus live mit. Das letzte Wort bleibtdem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mit derStimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.ARD Mediathek: Sendung und einzelne Beiträge sind nach der Ausstrahlung unterhttp://ARDmediathek.de verfügbar, außerdem unterhttp://SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg. Pressefotos bei http://ARD-foto.de.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unterhttp://x.swr.de/s/zursachebwnotfall.Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4493114OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell