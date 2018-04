Notenbanker Williams wird neuer Chef der Fed von New York

NEW YORK/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Präsident der regionalen Notenbank von San Francisco, John Williams, wechselt auf den einflussreicheren Posten des Chefs der Fed von New York.



Williams sei zum Nachfolger von William Dudley ernannt worden, teilte die New Yorker Notenbank am Dienstag mit. Der Führungszirkel der überregionalen US-Notenbank Fed habe grünes Licht gegeben. Williams werde den Posten ab dem 18. Juni bekleiden.

Williams wird am Finanzmarkt weder dem Lager der sogenannten "Tauben" noch dem der "Falken" zugeordnet. Er hat sich in der Vergangenheit also weder als Anhänger einer eher lockeren noch als ein Vertreter einer eher strafferen Geldpolitik gezeigt.

Anders als andere regionale Notenbankchefs ist der Präsident der New Yorker Fed im geldpolitischen Rat der übergeordneten Fed (FOMC) immer stimmberechtigt und hat somit stärkeren Einfluss auf den geldpolitischen Kurs. Der bisherige New Yorker Fed-Chef Dudley hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, ab Mitte 2018 für den Posten nicht mehr zur Verfügung zu stehen./tos/jha/