Mainz (ots) -Überfüllte Warteräume, Übergriffe auf Pflegepersonal, gestresstePatienten und Mediziner - deutsche Notaufnahmen arbeiten täglich amRande der Belastungsgrenze. Die "betrifft"-Reportage "Notaufnahme -Warten, bis der Arzt kommt" am Mittwoch, 16. Mai, ab 20:15 Uhr im SWRFernsehen beleuchtet die Situation in deutschen Krankenhäusern. ImAnschluss ist mit "Kinderdocs - Geschichten von der Intensivstation"eine weitere Reportage zum Thema medizinische Versorgung zu sehen.Wenig Personal, viele Überstunden, lange Wartezeiten, gereiztePatienten - Alltag in deutschen Notaufnahmen. "Früher war dasvielleicht einmal die Woche, dass wir gesagt haben, jetzt sind wiraber am Limit, inzwischen ist es gut und gerne täglich", beschreibteine Ärztin die Lage. "Betrifft" hat im Südwesten recherchiert, hatmit Ärzten und Patienten gesprochen und Kliniken besucht, die neueWege gehen wollen, um dem Ansturm der Patienten Herr zu werden unddie Hilfesuchenden besser und schneller zu behandeln.Die Hälfte aller Patienten könnte auch zum Hausarzt gehenWoher kommt die Überfüllung? Es kommen doppelt so viele Patientenwie vor zehn Jahren. Gut die Hälfte könnte auch zum Hausarzt, denhaben viele Patienten aber nicht mehr. Und viele wollen einfach nichtWochen oder Monate auf einen Arzttermin warten. In der Notaufnahmegibt es die Rundumversorgung sofort. Vor Ort ist dies aber in derRegel mit langen Wartezeiten verbunden. Gerade weniger schwer Krankebringen die dazu notwendige Geduld häufig nicht mit.Einige Kliniken beschäftigen zum Schutz der Mitarbeitenden bereitsSicherheitsdienste, denn auch Übergriffe gehören inzwischen zumAlltag, besonders, wenn Alkohol und Drogen im Spiel sind. VielePatienten könnten auch die ärztlichen Bereitschaftsdienste nutzen.Diese werden aus Unkenntnis oder Bequemlichkeit nicht ausreichend inAnspruch genommen. Stattdessen binden diese Patienten in denNotaufnahmen Kapazitäten. Unter all den Patienten denlebensbedrohlichen Notfall sofort zu erkennen, wird immer schwierigerfür die meist jungen Assistenzärztinnen und -ärzte. Die Angst, Fehlerzu machen, ist stets dabei. Und Fehler passieren immer wieder - mitschwerwiegenden Folgen. Ein Film von Ingo Blank.