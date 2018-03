Notärzte bringen Forschungswissen direkt zu Patienten auf die Straße und nach Hause - Notfallmedizinkongress von BDA und DGAI informiert über neueste Erkenntnisse

Nürnberg (ots) - Wenn irgendwo in Deutschland ein Mensch einenHerzinfarkt erleidet oder ein Verkehrsunfall passiert, ist derRettungsdienst in der Regel innerhalb weniger Minuten vor Ort.Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeuge und Rettungshubschrauberwerden inzwischen pro Jahr bundesweit zu 6,5 Millionen Einsätzengerufen. Das sind doppelt so viele Alarme wie vor zehn Jahren noch.Diese Zahlen nannten Experten jetzt auf dem "DeutschenInterdisziplinären Notfallmedizin Kongress" (DINK) in Koblenz. Zumneunten Mal wurde der Kongress Ende März vom "Berufsverband DeutscherAnästhesisten" (BDA) und der "Deutschen Gesellschaft fürAnästhesiologie und Intensivmedizin" (DGAI) veranstaltet.Den meisten Bürgern, die den Notruf 112 wählen, ist dabei abernicht bewusst: Bei jedem Notarzteinsatz fährt hoch aktuelles Wissenaus der medizinischen Forschung mit, das Tag und Nacht direkt zu denPatienten auf die Straße oder nach Hause gebracht wird! Denn derNotarzt behandelt den Herzinfarktpatienten mit Auffälligkeiten im EKGnoch vor Ort mit lebenssichernden Medikamenten und begleitet ihn dannmit Voranmeldung in ein modernes "Cardiac Arrest Center" -entsprechend den neuesten Empfehlungen der Fachleute. Ebenso wie derSchwerverletzte an der Unfallstelle schon so versorgt wird, dassgefährliche Zustände vermieden werden, die Behandlung im Krankenhausnahtlos weitergehen kann und auf diese Weise bereits frühFolgeschäden ausgeschlossen sind.Durch moderne Kathetertechnik Bewegungsfähigkeit zurückgebenRund 1400 Rettungskräfte und Notärzte erfuhren auf dem DINKdiesmal zum Beispiel, dass Patienten mit einem Schlaganfall durchKathetertechnik auch noch viele Stunden nach dem Geschehen die volleBewegungsfähigkeit zurückgegeben werden kann, dass moderneMedikamente an der Unfallstelle lebensgefährliche Blutungen eindämmenund, dass viel Sauerstoff bei Atemnot nicht immer das Richtige ist."Die Notfallmedizin in Deutschland ist modern und schlagkräftig",sagt Privatdozent Dr. med. Jörg Brokmann, Leiter der Notaufnahme imUniversitätsklinikum Aachen und Mitorganisator desNotfallmedizin-Kongresses in Koblenz. Man habe in den vergangenenJahren sehr viele Erkenntnisse und Konzepte gesammelt, wieNotfallpatienten und Verletzte im Einsatz und in den Notaufnahmenversorgt werden müssten. Eine Herausforderung für die nächsten Jahresei nun, dass das vorhandene Wissen zusammengeführt wird und dieBeteiligten ihre Arbeit besser aufeinander abstimmen, besondersentlang der Rettungskette - von der Unfallstelle über denRettungsdienst bis in die Klinik hinein. Nach Brokmanns Einschätzunggehört dazu auch, die politischen Rahmenbedingungen anzupassen. Dannkönnten "die jetzt noch vorhandenen Brüche im System beseitigtwerden".Steigende Einsatzzahlen, Terror und Gewalt gegen EinsatzkräfteEin nach wie vor großes Problem für die deutschen Rettungsdiensteist die steigende Zahl von Einsätzen, durch den demografischenWandel, aber auch durch das geänderte Verhalten der Bevölkerung. Hierkönnte zum Beispiel die Zusammenlegung der Notruf-Leitstellen desKassenärztlichen Notdienstes und der kommunalen Rettungsdienste etwasAbhilfe schaffen.Neu für Rettungskräfte und Notärzte sind auch spezielle Einsätzebei Amokläufen und Terrorlagen - ebenfalls ein Thema, über das aufdem DINK engagiert diskutiert wurde. Um solche Situationen sicher undgut bewältigen zu können, wurden in den vergangenen Monaten verstärktKonzepte überarbeitet und beispielsweise auch neue Geräte auf dieRettungsfahrzeuge genommen, um starke Blutungen bei vielen Patientenan einem Einsatzort schnell stoppen zu können. Und auch die Gewaltgegen Rettungskräfte bleibt ein aktuelles Thema in derNotfallmedizin. Hier sprachen sich die Experten dafür aus, dasPersonal weiter zu schulen, wie Konflikte vermieden und bewältigtwerden können. Schutzwesten oder Pfefferspray sollten nach Meinungder Fachleute aber weiterhin eher zur Ausstattung der Polizei undnicht der Rettungsdienste gehören.Pressekontakt:"Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin"ÖffentlichkeitsarbeitDr. med. Christian HermannsE-Mail: presse@dgai-ev.deTelefon: 0171 / 837 87 38Original-Content von: Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI), übermittelt durch news aktuell