Not-to-do-Liste: Wenn du das tust, verlierst du an der Börse!

Manchmal können wir Probleme am besten in umgekehrter Richtung lösen. Anstatt wir uns darauf konzentrieren, wie wir ein gutes Ergebnis erzielen können, sollten wir an all die Dinge denken, die uns ein schlechtes Ergebnis garantieren. Und diese sollten wir dann meiden wie die Pest!

Der erfahrene Investor Charlie Munger sagte einmal:

Es ist bemerkenswert, welch langfristigen Vorteil Leute wie wir dadurch erlangt haben, dass wir versucht haben, konsequent nicht dumm zu sein, anstatt zu versuchen, sehr intelligent zu sein.



Es gibt zahllose Möglichkeiten, beim Investieren zu verlieren, und sie werden häufig praktiziert. Vier von ihnen möchte ich heute mit dir teilen. Wenn du diese Dummheiten in Zukunft vermeidest, wirst du zwar nicht unbedingt reich, aber die Wahrscheinlichkeit von Verlusten sinkt. Vor allem bleibst du dann lange genug im Spiel, um den Zinseszinseffekt auskosten zu können.

Fehler Nummer 1: Hab es eilig, reich zu werden!

Vor 40 Jahren gab es noch ein drittes Mitglied der Investment-Partnerschaft Buffett und Munger: Rick Guerin.

Guerin wurde in der Baisse der 1970er-Jahre ruiniert. Er hatte sich viel Fremdkapital besorgt und musste oft neue Sicherheiten vorweisen. Buffett kommentierte später:

Charlie und ich wussten immer, dass wir unglaublich wohlhabend werden würden. Wir hatten es nicht eilig, reich zu werden. Wir wussten, dass es passieren würde. Rick war genauso klug wie wir, aber er hatte es eilig.



Hebel wie etwa die Kredite, die Rick Guerin aufnahm, vergrößern Gewinne und Verluste. Das kann in neun von zehn Jahren Wunder bewirken, aber im zehnten Jahr ist man dann pleite. Der beste Weg, dieses Problem zu vermeiden? Nimm keine Kredite auf, um mit dem Geld an der Börse zu spekulieren.

Fehler Nummer 2: Werde gierig!

Eine mittlere bis hohe einstellige Rendite, die wir über Jahrzehnte hinweg erzielen, ist für die meisten von uns ein gutes Ergebnis. Eine Rendite von 20 % ist fantastisch, wenn man sie halten kann. Aber kannst du das wirklich? Für die meisten von uns lautet die Antwort wahrscheinlich „Nein“.

Mache dir also deine Grenzen bewusst. Sei geduldig. Vermeide Investments auf Kredit.

Fehler Nummer 3: Gehe mit der Mode!

Die Angst, etwas zu verpassen, spielt hier eine große Rolle. Du siehst, wie deine Kumpels mit scheinbar geringem Aufwand Geld verdienen. Und du willst mitmachen. Ganz gleich, wie deine Freunde und Bekannten dich auch locken, spiel dieses Spiel nicht mit.

Alles zu kaufen, nur weil du glaubst, dass der Preis steigen wird, ist ein Glücksspiel und keine Investition. Glücksspieler werden manchmal auf dem Papier reich, aber sie bleiben fast nie reich.

Um gut zu investieren und langfristig erfolgreich zu sein, musst du diese Mode-Erscheinungen vermeiden.

Langweilige, unauffällige Unternehmen, die in aller Stille ihren Geschäften nachgehen, können großartige langfristige Investments sein. Je aufregender ein Unternehmen oder eine Branche ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du auf Bewertungsfallen und auf Sand gebaute Schlösser stößt.

Viele Anleger neigen dazu, sich von glänzenden neuen Dingen, jungen Branchen und unerprobten Geschäftsmodellen besonders angezogen zu fühlen. Gehe diese hippen Themen nur mit äußerster Vorsicht an.

Fehler Nummer 4: Investiere in Dinge, die du nicht verstehst!

Es ist leicht, sich einzureden, dass man etwas versteht, obwohl man es nicht tut. Auch ich tappte in der Vergangenheit in diese Falle. Aus Erfahrung lernte ich, dass mein Kompetenzbereich viel kleiner ist, als ich dachte.

Es spielt keine Rolle, ob dein Kompetenzkreis eng ist, solange du weißt, wo seine Grenzen liegen. Wir brauchen kein großes Portfolio. Wenige gut ausgesuchte Unternehmen reichen. Es kommt wieder darauf an, seine Grenzen zu kennen.

Der Artikel Not-to-do-Liste: Wenn du das tust, verlierst du an der Börse! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2021