Nostrum Oil & Gas: Das Ende oder geht es weiter?

Der Kurs der Aktie Nostrum Oil & Gas steht am 21.11.2019, 14:34 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 8.36 GBP. Der Titel wird der Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Nostrum Oil & Gas-Aktie ein Durchschnitt von 55,36 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 22,65 GBP (-59,09 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (18,05 GBP) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+25,48 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Nostrum Oil & Gas-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Nostrum Oil & Gas erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -88,49 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Nostrum Oil & Gas damit 93,88 Prozent unter dem Durchschnitt (5,39 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 5,39 Prozent. Nostrum Oil & Gas liegt aktuell 93,88 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Nostrum Oil & Gas in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Nostrum Oil & Gas wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.