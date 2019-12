Nostrum Oil & Gas: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Nostrum Oil & Gas, ein Unternehmen aus dem Markt "Öl & Gas Exploration & Produktion", notiert aktuell (Stand 16:01 Uhr) mit 18.42 GBP stark im Minus (-1.23 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Nach einem bewährten Schema haben wir Nostrum Oil & Gas auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Nostrum Oil & Gas erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -85,72 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 5,05 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -90,77 Prozent im Branchenvergleich für Nostrum Oil & Gas bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,05 Prozent im letzten Jahr. Nostrum Oil & Gas lag 90,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Nostrum Oil & Gas 1 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Nostrum Oil & Gas vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 18,65 GBP. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -100 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 0 GBP. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Nostrum Oil & Gas für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Nostrum Oil & Gas für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Nostrum Oil & Gas insgesamt ein "Buy"-Wert.