Nostra Terra Oil & Gas: Fakten, Fakten, Fakten!

Für die Aktie Nostra Terra Oil & Gas stehen per 22.08.2018 3,85 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Nostra Terra Oil & Gas zählt zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Unsere Analysten haben Nostra Terra Oil & Gas nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Nostra Terra Oil & Gas anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 66,67 Punkten, was bedeutet, dass die Nostra Terra Oil & Gas-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Hold"-Rating. Nun zum RSI25: Nostra Terra Oil & Gas ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Damit erhält Nostra Terra Oil & Gas eine "Hold"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Nostra Terra Oil & Gas zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Buy"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Buy"-Einstufung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Nostra Terra Oil & Gas erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 210 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Oil, Gas & Coal"-Branche sind im Durchschnitt um 53,33 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +156,67 Prozent im Branchenvergleich für Nostra Terra Oil & Gas bedeutet. Der "Energy"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 53,33 Prozent im letzten Jahr. Nostra Terra Oil & Gas lag 156,67 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.