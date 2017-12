Nostalgische Partykracher: Sofortbildkameras im c't-Fotografie-Test (FOTO)

Hannover (ots) -Sofortbildkameras liegen gerade bei jungen Fotografen voll imTrend. Die kleinen Bilder zum "sofort Verschenken" oder zum "sofortan die Wand Pinnen" sind gerade auf Feiern, Partys und Social Eventsbeliebt. Die aktuelle c't Fotografie 1/18 hat die Lifestyle-Objekteauf ihre Partytauglichkeit getestet.Künstlerische Ansprüche haben die neuen Sofortbildkameras nurwenige - viele Smartphone-Kameras liefern bessere Bilder. Der Reizder mal verspielt bunten, mal im Retro-Look daher kommenden Kamerasliegt in der Spannung, die man spürt, während sich das Bildentwickelt. Hersteller wie Polaroid, Fujifilm oder Kodak bieten nebenden herkömmlichen Analog-Modellen auch Kameras an, die Bilderparallel digital auf SD-Karten speichern. "Damit sind die Fotos zwarkeine Unikate mehr", räumt c't-Fotografie-Redakteurin Christine Brunsein, "aber man kann sie mit anderen teilen."Die meisten Kameras setzen auf Instax-Filme, Polaroid und Kodaknutzen Thermodruck auf Zink-Papier. Die Bildergebnisse der beidenTechniken sind sehr unterschiedlich. "Das Druckverfahren liefertschärfere Bilder", erklärt Bruns, "allerdings wirkt die chemischeBildentwicklung oft gefälliger." Ganz billig ist der Spaß nicht: einInstax-Bild der Größe 6,2 x 4,6 Zentimeter kostet durchschnittlicheinen Euro.Unschlagbar einfach zu bedienen und somit absolut partytauglichzeigte sich die Kodak Printomatic. Allerdings wirkte jedes Gesichtauf den Ausdrucken wie gepudert - was wiederum gerade Teenagererfreuen dürfte. Lomography hat diverse Sofortbildkameras im Angebot,als Set mit Wechsellinsen und einem Splitzer, mit dem der Fotografverschiedene Bildregionen unterschiedlich belichten kann. DiePolaroid Pop bietet eine App, so lassen sich Bilder per Bluetoothoder WLAN aufs Smartphone senden und dort bearbeiten. "FürBegeisterung und Gesprächsstoff sorgen die kleinen Bildchen auf jedenFall", verspricht Bruns.Neben den Sofortbildkameras bietet die aktuelle c't Fotografieauch einen ausführlichen Test von spiegellosen Systemkameras, Tippsfür die Wahl der richtigen Speicherkarte und Inspiration fürexperimentelle Food-Fotografie. Das Heft mit DVD kostet im heise shopoder am Kiosk 9,90 Euro.Hinweis für Redaktionen: Gerne stellen wir Ihnen die aktuelleAusgabe der c't Fotografie zur Rezension kostenfrei zur Verfügung.Pressekontakt:Isabel GrünewaldHeise Medien+49 511 5352-344isabel.gruenewald@heise.deOriginal-Content von: c't, übermittelt durch news aktuell