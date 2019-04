Norwegische Telenor übernimmt Mehrheit an finnischem Telekomkonzern DNA

Weitere Suchergebnisse zu "Telenor":

OSLO (dpa-AFX) - Der norwegische Telenor -Konzern will den finnischen Telekommunikationsanbieter DNA übernehmen und damit sein Geschäft in Nordeuropa ausbauen.



In einem ersten Schritt will Telenor 1,5 Milliarden Euro für 54 Prozent an den Finnen hinblättern, wie das Unternehmen am Dienstag in Fornebu bei Oslo mitteilte. Die Aktienpakete holt sich Telenor bei den bisherigen Haupteignern Finda Telecoms und PHP.

Telenor rechnet im dritten Quartal mit dem Abschluss des Zukaufs, was auch ein Übernahmeangebot an die restlichen Aktionäre nach sich ziehen würde. Dafür will das norwegische Unternehmen wie beim jetzigen Kauf 20,90 Euro je Aktie zahlen. Zum Handelsschluss am Montag kostete das DNA-Papier 19,46 Euro. Telenor wäre mit der Übernahme in allen nordischen Staaten vertreten./men/tav/jha/