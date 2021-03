Norwegian Cruise Lines Aktie: Größter Buchungstag in ihrer Geschichte gemeldet!

Norwegian Cruise Lines Holdings Ltd (NYSE:NCLH) verzeichnete den größten Buchungstag in der 18-jährigen Geschichte des Unternehmens, nachdem es den Verkauf für seine Oceania Cruises Tropics and Exotics Collection für den Winter 2022-2023 eröffnete. Am 3. März eröffnete das Unternehmen laut einem Bericht von Cruise Hive die Buchungen für 127 Reiserouten. Die Routen umfassen Kreuzfahrten nach Afrika, in die Antarktis, nach Asien, in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung