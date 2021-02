Norwegian Cruise Line: Wird aus diesem Anstieg mehr?

Im Anschluss an das am 9. Dezember bei 28,98 US-Dollar ausgebildete Hoch ging die Aktie der Norwegian Cruise Line in eine Konsolidierung über. Sie führte schnell zur Ausbildung eines neuen Abwärtstrends. Diesen aufzubrechen, versuchten die Käufer mehrfach.

Am 15. Januar scheiterten sie auf einem Hoch bei 26,96 US-Dollar und auch am 5. Februar gelang es nicht, den Kurs höher als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung