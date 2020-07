Norwegian Cruise Line: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Norwegian Cruise Line Holdings":

Norwegian Cruise Line weist am 03.07.2020, 01:03 Uhr einen Kurs von 16.42 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien" geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Norwegian Cruise Line-Aktie hat einen Wert von 66,92. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (51,29). Auch hier ist Norwegian Cruise Line weder überkauft noch -verkauft (Wert: 51,29), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Norwegian Cruise Line.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Norwegian Cruise Line beläuft sich mittlerweile auf 34,65 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 16,42 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -52,61 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 16,15 USD. Somit ist die Aktie mit +1,67 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 2,73 liegt Norwegian Cruise Line unter dem Branchendurchschnitt (95 Prozent). Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" weist einen Wert von 56,58 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.