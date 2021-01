Norwegian Cruise Line: Gelingt der Ausbruch?

Die Aktie der Norwegian Cruise Line beendete ihren am 29. Oktober auf dem Tief bei 14,77 US-Dollar gestarteten Anstieg am 9. Dezember auf einem neuen Hoch bei 28,98 US-Dollar. Anschließend nahmen die Anleger ihre Gewinne mit, sodass der Kurs in eine Konsolidierung einschwenkte.

Es entwickelte sich ein neuer Abwärtstrend, doch es gelang den Bullen, den Kurs auf einem Tief bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung