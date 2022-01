Norwegian Cruise Line im Check!

Für die Aktie Norwegian Cruise Line aus dem Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien" wird an der heimatlichen Börse New York am 21.01.2022, 20:50 Uhr, ein Kurs von 20.32 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für Norwegian Cruise Line liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 Buy, 4 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Sell". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 1 als Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 31,89 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (21,03 USD) könnte die Aktie damit um 51,64 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Norwegian Cruise Line-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 2,73. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Norwegian Cruise Line zahlt die Börse 2,73 Euro. Dies sind 96 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 75,32. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Norwegian Cruise Line in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Norwegian Cruise Line haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Norwegian Cruise Line bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

Norwegian Cruise Line kaufen, halten oder verkaufen?

